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الامارات | إعلان الفائز بجائزة البصمة الرياضية اليوم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائز بجائزة البصمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن مؤسسة وطني الإمارات، في حفل خاص بمتحف الاتحاد، مساء اليوم، أسماء الفائزين بالفئات الـ12 للدورة الثامنة لـ«جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021»، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

ويترقب الإعلان عن اسم المؤسسة الفائزة بالدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية»، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في .

وكان مجلس دبي الرياضي قد وجّه الدعوة إلى الأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي، من ذوي الإسهامات في العمل الإنساني، ودعم نشر ممارسة الرياضة، الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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