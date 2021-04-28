الامارات | «شرطة دبي» يتصدر دوري «الشاطئية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» يتصدر دوري «الشاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريق شرطة دبي صدارة دوري كرة القدم الشاطئية، بعد ختام الجولة الثانية أول من أمس. واستطاع «شرطة دبي» الفوز على فريق الرايس سنتر بتسعة أهداف مقابل أربعة. كما فاز «دي إكس بي» على اتحاد كلباء بتسعة أهداف مقابل ثلاثة. وفاز «أيه إف سي» بركلات الترجيح على فريق شباب الأهلي (2).

وتصدر شرطة دبي المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، يليه بعدد النقاط نفسه «دي إكس بي» ثانياً، ثم الرايس سنتر ثالثاً بثلاث نقاط، و«إيه أف سي» رابعاً، وشباب الأهلي 2 خامساً، وكلباء سادساً.

وشهدت مباريات المجموعة الأولى، السبت الماضي، فوز شنغهاي على بينونة بسبعة أهداف مقابل ستة، وفريق الإمارات على فريق «إكسبو 2020» بخمسة أهداف مقابل أربعة. وتصدر الإمارات المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، ثم شباب الأهلي1 ثانياً، وشنغهاي ثالثاً، وإكسبو 2020 رابعاً، وبينونة خامساً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news