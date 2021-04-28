الامارات | «أنكل سعيد» بطل الفئة البرونزية للبادل تنس في دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنكل سعيد» بطل الفئة البرونزية للبادل تنس في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق «أنكل سعيد» بطلاً للفئة البرونزية رجال، لبطولة البادل تنس المقامة ضمن منافسات النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تختتم فعالياتها غداً.

وحقق فريق «أنكل سعيد»، الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعبدالرزاق أحمد، اللقب بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المكون من حميد الهاجري وفرحان هدّي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و4-6 و5-7.

وجاءت المباراة قوية في المجموعة الأولى من قبل الهاجري وهدي، اللذين استطاعا الفوز بنتيجتها 6-3، لكن فريق «أنكل سعيد» تمكن من العودة وانتزاع المجموعة الثانية بنتيجة 6-4، ثم حسم نتيجة المجموعة الثالثة بنتيجة 7-5.

كما نجح الثنائي، المكون من خافير غارسيا وألكسندر فاركوهارسن، في تحقيق لقب الفئة الذهبية، عقب فوزهما في المباراة النهائية على مارتن نوتشيزي وغيليرمو فيلافاني، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

وحصل الثنائي ايميليو ميساس وماسون خافير على المركز الثالث في الفئة الذهبية، بعد تغلبهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، بتتويج أبطال وبطلات النسخة الحالية للبادل تنس، التي أقيمت ضمن أربع فئات، هي: الفئة الذهبية للرجال، وفئتان برونزيتان للرجال والسيدات، والفئة الدولية.

وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على المستويات القوية التي ظهرت بها البطولة في كل الفئات، وبالمشاركة الواسعة، ما يؤكد التطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات، وقال في تصريحات صحافية: «الملاعب المنتشرة في مختلف مناطق الدولة والتدريبات المتواصلة على مدار العام، والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل اتحاد الإمارات للبادل تنس، سواء في مجمع ند الشبا أو البطولات التي تقام في الأندية الأخرى، تسهم في رفع المستوى العام للعبة».

وأضاف: «كل هذه المقومات جعلت المستوى الفني لمباريات دورة ند الشبا قوياً هذا العام، وعكس ذلك المستوى الذي جاءت عليه المباراة النهائية لبطولة الفئة البرونزية، لكننا نجحنا في كسر هذا الحاجز وتقديم الأداء المطلوب الذي مهد لنا طريق للفوز باللقب، وأشكر جميع اللاعبين على المستويات القوية التي قدموها».

سباق الجري 10 كيلومترات ينطلق الليلة

ينطلق، عند العاشرة من مساء اليوم، سباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، الذي يبدأ من مضمار الخيل داخل «ميدان»، ويمتد إلى شارع مسقط.

ويقام سباق الجري على مدار يومين، إذ يقام غداً سباق خمسة كيلومترات، ويسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن فئات عدة حسب كل سباق، وهي: سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون، وذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة المنظمة.

وقال بيان صحافي: «يضم سباق خمسة كيلومترات فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً عند إقامة السباق».

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