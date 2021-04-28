الامارات | كأس مهرجان منصور بن زايد ينطلق في فرنسا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مهرجان منصور بن زايد ينطلق في فرنسا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، للفئة الثالثة لتحدي الأمهار والمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر. ويشارك في السباق، البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، تسعة خيول.

على جانب آخر، تعود سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، برعاية المهرجان العالمي، إلى مضمار وولفر هامبتون الإنجليزي الذي يحتضن السباق البالغ طوله 1400 متر، وجائزته 4000 جنيه إسترليني، وتشارك فيه 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

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