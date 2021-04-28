الامارات | «هيسكث» يلاقي «الحبتور» في بطولة البولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «هيسكث» يلاقي «الحبتور» في بطولة البولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي، في الخامسة من مساء اليوم، فريقا الحبتور وهيسكث في اليوم قبل الختامي لبطولة شهر أبريل للبولو، التي تعد خاتمة نشاط الموسم الحالي لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتعد مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة لفريق هيسكث بقيادة رجا أبوالجيبين، بعد أن خسر المباراة الأخيرة أمام منافسه فريق انكورا، بقيادة خالد العمران، بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف، في المقابل يسعى فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور إلى تحقيق الفوز، خصوصاً أنه سيبدأ المباراة بأفضلية التقدم بنصف جول «فارق الهانديكاب» لضمان التأهل للمباراة النهائية ومواجهة فريق انكورا، بعد غد.

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