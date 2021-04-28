الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2021

توصية

أوصت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي بتجديد عقد مدرب الفريق للاستمرار معه في المرحلة المقبلة، وذلك رداً على ما يتردد في الأوساط الرياضية بأن النادي ينوي الاستغناء عن المدرب.

ملعب

يتطلع مشجعون لنادي العروبة إلى إقامة مباريات في الموسم المقبل على ملعب الفريق الحالي، ووصفوه بأنه جاهز بشكل كبير وفقاً لمتطلبات رابطة المحترفين.

انتظار

وضع أحد أندية القمة عينه على اثنين من اللاعبين المعارين لنادي حتا، للتعاقد معهما في الموسم المقبل، إذ حصل النادي على موافقة اللاعبين على الانضمام له، وفي انتظار موافقة ناديهما الأصلي.

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