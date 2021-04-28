شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري: لعبنا من أجل الفوز على الأهلي.. والحكام كان لهم رأي آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ظهر بمستوى مميز للغاية خلال مباراة الأهلي، على الرغم من الخسارة.

وكان الأهلي حقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تليفزيونية: «مباراة اليوم كانت من طرف واحد، المصري كان هو الأفضل طوال ال90 دقيقة»، مؤكدًا: «المصري خسر 3 نقاط».

وأضاف: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الذي بذلوه خلال مباراة الأهلي«، مؤكدًا: «المصري لعب منذ الدقيقة الأولى على الفوز».

واوضح: «المصري كان يلعب للفوز ولكن الحكام كان لهم رأي آخر وتحديدًا حكام الفار»، مضيفًا: «الهدف الأول من لمسة يد واضحة على محمد شريف، والهدف الثاني هناك شك، أنه من تسلل».

وواصل :«حكام الفار معندهمش ضمير.. الأزمة أزمة ضمير»، مشيرًا: «كان هناك تحيز واضح منذ البداية للأهلي».