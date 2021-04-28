شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعترف بأزمة كارتيرون وأسامة نبيه.. ويؤكد حلها رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف إبراهيم عبدالله، عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، بوجود خلاف بين كارتيرون وأسامة نبيه.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية إن أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديث خاطئ على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.

وأضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي.

وأتم أن مجلس الإدارة أنهى كافة الأمور بين كارتيرون وأسامة نبيه وتواجدوا في مران اليوم.