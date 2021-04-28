شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي يستعيد الثلاثي المعار.. ولاعب مفاجأة يطلبه ‏موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيستعيد خدمات الثلاثي المعار في الموسم القادم، وهم أحمد عبدالقادر وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان.

وأوضح زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: «موسيماني قرر عودة ريان وعمار وعبدالقادر بعد تألقهم في الموسم الجاري».

وواصل: «الأهلي حسم صفقتين في الخط الأمامي وموسيماني يراهن على لاعب مفاجأة من قطاع الناشئين سيتم تصعيده في الموسم الجديد لقيادة هجوم الفريق».

وفاز الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف، بملعب الاسكندرية، بمنافسات الدوري المصري الممتاز مساء الثلاثاء.