شكرا لقرائتكم خبر عن هل استحق الشحات ركلة جزاء في مباراة الأهلي والمصري؟ خبير ‏تحكيمي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن ليس هناك ركلة جزاء لمصلحة حسين الشحات في مباراة الأهلي والمصري التي اقيمت مساء الثلاثاء بملعب الاسكندرية بمنافسات الدوري الممتاز.

وطالب حسين الشحات جناح الأهلي بالحصول على ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني بداعي عرقلة مدافع المصري له.

وقال الشناوي في تصريحات متلفزة: «اللعبة لا تستحق ركلة جزاء، فهناك شد وجذب بين الطرفين ومخالفة ضد لاعب الأهلي كذلك ضد نظيره في المصري، وفي هذه الحالة لا يتم احتساب شيئاً لأنها مخالفة مزدوجة».

وعن هدفي الأهلي قال: «صحيحان ولا يوجد بهما تسلل أو لمسة يد ضد محمد شريف».

وفاز الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الدوري المصري الممتاز ورفع الفريق الأحمر رصيده للنقطة 36 محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب.