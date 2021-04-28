شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الأهلي يجهز بديل موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، إن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بدأوا في البحث عن خليفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني اقترب من الرحيل عن الأهلي لتدريب منتخب جنوب أفريقيا وذلك بعد تدخل مسؤولين كبار في الدولة لكي يتولى تدريب منتخب الأولاد».

وأضاف: «حسب ما علمت أن رئيس الجهورية في جنوب أفريقيا سيتدخل من أجل اقناع موسيماني بالرحيل عن تدريب القلعة الحمراء»، مضيفا: «سيتم حسم الأمر خلال أسبوع من الآن».

وواصل: «الأهلي بدأ من الأن تجهيز بديل موسيماني، تحسبًا لرحيل المدرب الجنوب افريقي».