شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: علي ماهر ساعد الأهلي على الفوز.. وموسيماني رجل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، استحق الفوز على النادي المصري البورسعيدي.

وحقق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الاهلي استحق الفوز على المصري بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه لاعبيه في الشوط الثاني».

وأضاف: «على ماهر، المدير الفني للمصري، ساعد الأهلي على تحقيق الفوز، بسبب طريقة ادارته المباراة في الشوط الثاني، حيث لم يكن هناك أي ضغط على المنافس».

وواصل: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي هو نجم المباراة، حيث نجح في قيادة فريقه للفوز بسبب تغيراته».