شكرا لقرائتكم خبر عن شريف «الحريف».. مهاجم الأهلي يسجل الثنائية السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد محمد شريف، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الدوري المصري المتماز، مساء الأربعاء بملعب الاسكندرية، حيث سجل مهاجم الفريق الأحمر ثنائية الانتصار.

وتحمل الثنائية الرقم 6 لمحمد شريف خلال مشواره الكروي، والرابعة له بقميص الأهلي.

ونجح شريف في تسجيل هدفين في شباك وادي دجلة مع إنبي في الموسم الماضي بالدوري، كما أحرز ثنائية أخرى مع البترولي في مرمى المقاولون بالموسم ذاته خلال اعارته.

مع الأهلي سجل أول ثنائية له في شباك الترسانة بمنافسات كأس مصر موسم 2018-2019 ولقاء فاز فيه الأحمر بنتيجة 3/2.

ثنائية جديدة لمحمد شريف مع الأهلي في مباراة المحلة بالدوري هذا الموسم 2020-2021.

الثنائية الأبرز لمحمد شريف كان في لقاء القمة 121 وهدفين حسم بها الأهلي ديربي القاهرة أمام الزمالك في أبريل الجاري.

ويُدون محمد شريف ثنائية سادسة في مشواره الكروي خلال مواجهة المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء بملعب الاسكندرية بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.