شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك ويبلغ نهائي كأس مصر لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الأهلي فوز مثير على منافسه الزمالك بنتيجة 85 مقابل 80 في إطار مباريات الدور نصف النهائي لكرة السلة.

وتمكن المارد الأحمر من تعويض فارق ال7 نقاط خلال الربع الأول والعودة في النتيجة والحفاظ على التقدم خلال الثلاث فترات المتتالية.

وضرب النادي الأهلي موعد مع الاتحاد السكندري في مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورتس 2.

وكان الزمالك قد بلغ نصف النهائي بعد التغلب على الطيران في دور ال8 فيما استطاع الأهلي هزيمة منافسه أصحاب الجياد.