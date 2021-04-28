شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سبب أفضلية المصري في مباراة الأهلي ‏ويشيد بسعد وربيعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن المصري البورسعيدي كان الأقوى بدنياً والأسرع في الملعب خلال مباراة الطرفين الليلة.

وفاز الأهلي على المصري بنتيجة 2/1، بمنافسات الدوري المصري الممتاز ومباراة احتضنها ملعب الاسكندرية مساء الثلاثاء.

وأضاف موسيماني: «المصري كان الأفضل لانه حصل على راحة 10 أيام قبل مباراة الليلة، ونحن حصلنا على يومين فقط».

وأكمل: «لازلنا نعاني من الاجهاد وتلاحم المباريات، وافتقدنا للمسة الأخيرة خلال مباراة المصري».

وواصل: «أهدرنا فرصتين كان من الممكن أن نزيد بهما النتيجة وأشكر سعد سمير كان رائعاً اليوم، كذلك رامي ربيعة والشناوي وكوكا».

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.