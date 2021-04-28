الهلال يعالج جراحه بثلاثية في أجمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسح الهلال الحالة المهترئة التي ظهر بها أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني عندما خسر أمامه 1/ 4، بعد أن نجح أمس في التغلب على أجمك الأزبكي 3/ 0 في إطار لقاءات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط، وتبقى له لقاء أخير أمام شباب أهلي دبي.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل.

وسجل أهداف الهلال في المواجهة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الأرجنتيني لوسيانو فيتو في الدقيقة الـ 39 إثر تسديدة من خارج الصندوق تنتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف الفرنسي بافيتمبي قوميز الهدف الثاني برأسية هائلة في الدقيقة الـ 47، فيما اختتم الظهير الأيسر المتقدم ياسر الشهراني الأهداف في الدقيقة الـ58.

وبقي أجمك متذيلا المجموعة برصيد 4 نقاط.

وفي اللقاء الثاني بالمجموعة على استاد الملك فهد الدولي، تضاءلت حظوظ شباب أهلي دبي في التأهل المباشر بخسارته 0/ 1 من استقلال دوشنبه ليتوقف رصيد شباب الأهلي عند 4 نقاط، فيما رفع الفريق الطاجيكي نقاطه إلى 10 مقتسما الصدارة مع الهلال.

الشرطة يفاجئ الدحيل

فاجأ الشرطة العراقي، نظيره الدحيل القطري وتغلب عليه 2/ 1 ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة، وبهذا الفوز يكون الشرطة قد تذوق طعم الانتصارات للمرة الأولى بعد أن خسر جميع لقاءاته الأربع الماضية، حيث خسر أمام الدحيل في الجولة الأولى 0 /2، وخسر من الاستقلال 0 / 3، كما خسر أمام الأهلي في مواجهتين متتاليتين قبل أن يفوز أمس على الدحيل.

وأدخلت هذه الخسارة فريق الدحيل في وضع صعب قد يجد بسببه نفسه خارج البطولة في حال خسارته المواجهة المقبلة أمام الأهلي بعد أن كان المرشح الأبرز للتأهل عن المجموعة الثالثة.

وتقدم الشرطة بهدف مبكر عند الدقيقة الثالثة عن طريق أمجد عطوان أنهى به الفريق العراقي الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني أدرك الدحيل التعادل عبر مهاجمه أولونجا في الدقيقة 57، واستمر الضغط من الدحيل قبل أن يعود الشرطة في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف الترجيح في الدقيقة الـ 85 عن طريق نجم اللقاء محمد داود.

وتجمد رصيد الدحيل عند 8 نقاط، مقابل 3 نقاط للشرطة.