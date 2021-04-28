21 أغسطس نهائي أبطال العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أمس موعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي سيجمع بين الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، حيث حدد اتحاد اللعبة، يوم 21 أغسطس المقبل موعدا للنهائي الذي سيقام في المغرب.

وكان الاتحاد أزاح الشباب السعودي في طريقه للتأهل إلى النهائي، فيما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بعد أن أطاح بالإسماعيلي المصري من الدور قبل النهائي.

وكتب الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس «نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس2021 في المملكة المغربية».