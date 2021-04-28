مواجهتان قويتان بنصف نهائي السلة

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وتجمع المواجهة الأولى أحد والهلال عند الـ 9.30 مساء، تليها عند الـ 11.30 مساء مواجهة الوحدة والنصر.
وتأهل أحد عقب فوزه على الفتح، وتأهل الهلال بفوزه على الأنصار، فيما تغلب الوحدة على الأهلي، والنصر على الاتحاد في الدور ربع النهائي.
ويُعد فريق أحد أكثر الفرق تحقيقا للقب بواقع 17 لقبا يليه الاتحاد (13 لقبا) ثم الأنصار (5 ألقاب)، الفتح والنصر والهلال بلقبين والأهلي بلقب واحد.
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