شكرا لقرائتكم خبر مواجهتان قويتان بنصف نهائي السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضة بالمدينة المنورة منافسات الدور نصف النهائي لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة في نسخته الـ 43.

وتجمع المواجهة الأولى أحد والهلال عند الـ 9.30 مساء، تليها عند الـ 11.30 مساء مواجهة الوحدة والنصر.

وتأهل أحد عقب فوزه على الفتح، وتأهل الهلال بفوزه على الأنصار، فيما تغلب الوحدة على الأهلي، والنصر على الاتحاد في الدور ربع النهائي.

ويُعد فريق أحد أكثر الفرق تحقيقا للقب بواقع 17 لقبا يليه الاتحاد (13 لقبا) ثم الأنصار (5 ألقاب)، الفتح والنصر والهلال بلقبين والأهلي بلقب واحد.