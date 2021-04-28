4 فرق تطمح في كأس الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، حيث تتنافس 4 فرق على بطاقتي التأهل للنهائي الذي سيقام في الثاني من مايو المقبل بالمنطقة الشرقية، بعدما فقد فريقا الفتح والنصر فرصة التأهل، حيث خسر كل منهما مباراة واحدة وتعادل في الثانية.

ويلتقي اليوم فريق صقور المستقبل السعودي (الأبيض) بفريق القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرياضية، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي (الأخضر) فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويتصدر فريق صقور المستقبل السعودي (الأخضر) المجموعة الأولى برصيد 3 نقـاط يليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدر فريق صقور المستقبل السعودي (الأبيض) المجموعة الثانية بثلاث نقاط أيضا، يليه القادسية بنقطة واحدة.