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4 فرق تطمح في كأس الأبطال

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- بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، حيث تتنافس 4 فرق على بطاقتي التأهل للنهائي الذي سيقام في الثاني من مايو المقبل بالمنطقة الشرقية، بعدما فقد فريقا الفتح والنصر فرصة التأهل، حيث خسر كل منهما مباراة واحدة وتعادل في الثانية.

ويلتقي اليوم فريق صقور المستقبل السعودي (الأبيض) بفريق القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي (الأخضر) فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويتصدر فريق صقور المستقبل السعودي (الأخضر) المجموعة الأولى برصيد 3 نقـاط يليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدر فريق صقور المستقبل السعودي (الأبيض) المجموعة الثانية بثلاث نقاط أيضا، يليه القادسية بنقطة واحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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