شكرا لقرائتكم خبر بعد 41 عاما.. البصرة تعيد استضافة بطولة الخليج لأحضان العراقيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رؤساء الاتحادات الخليجية دعمهم الكامل للاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل استضافة منافسات خليجي 25.
واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات البطولة.
وكان اتحاد كأس الخليج حدد في وقت سابق، نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2022 موعدا لإقامة البطولة.
وحسمت جولة فريق التفتيش المشكل من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج في أبريل الحالي للعراق، إعلان العراق كمستضيف بعد أكثر من 8 سنوات من المحاولات الحثيثة لاستضافة البطولة نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البصرة على وجه التحديد وعدم جاهزية البنى التحتية.
واقترن إسناد تنظيم خليجي 25 للعراق بحشد خليجي لرفع الحظر الكروي الكامل عن الأراضي العراقية، حيث اتفق رؤساء الاتحادات الخليجية على إرسال رسالة موحدة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بهذا الشأن، بجانب تأكيد الموافقة على استضافة البطولة الخليجية المقبلة بالعراق.
وكان المنتخب السعودي بدأ في فبراير 2018 حملة رفع الحظر عن الملاعب العراقية بزيارة للبصرة واجه خلالها المنتخب العراقي على ملعب جذع النخلة، وهو الملعب الذي سيشهد افتتاح خليجي 25.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 41 عاما.. البصرة تعيد استضافة بطولة الخليج لأحضان العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.