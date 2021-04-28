شكرا لقرائتكم خبر بعد 41 عاما.. البصرة تعيد استضافة بطولة الخليج لأحضان العراقيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد حمد بن خليفة، بالإجماع على منح البصرة حق استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج، وذلك بعد مرور 41 عاما على أول وآخر نسخة استضافها العراق في العاصمة بغداد وكانت عام 1979 وتوج المنتخب العراقي بلقبها.

وأكد رؤساء الاتحادات الخليجية دعمهم الكامل للاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل استضافة منافسات خليجي 25.

واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات البطولة.

وكان اتحاد كأس الخليج حدد في وقت سابق، نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2022 موعدا لإقامة البطولة.

وحسمت جولة فريق التفتيش المشكل من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج في أبريل الحالي للعراق، إعلان العراق كمستضيف بعد أكثر من 8 سنوات من المحاولات الحثيثة لاستضافة البطولة نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البصرة على وجه التحديد وعدم جاهزية البنى التحتية.

واقترن إسناد تنظيم خليجي 25 للعراق بحشد خليجي لرفع الحظر الكروي الكامل عن الأراضي العراقية، حيث اتفق رؤساء الاتحادات الخليجية على إرسال رسالة موحدة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بهذا الشأن، بجانب تأكيد الموافقة على استضافة البطولة الخليجية المقبلة بالعراق.

وكان المنتخب السعودي بدأ في فبراير 2018 حملة رفع الحظر عن الملاعب العراقية بزيارة للبصرة واجه خلالها المنتخب العراقي على ملعب جذع النخلة، وهو الملعب الذي سيشهد افتتاح خليجي 25.