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الأهلى يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائى كأس مصر لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بالنادى الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر على حساب فريق الزمالك فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، حيث فاز الأحمر بنتيجة 85/80 فى اللقاء الذى أقيم بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر. كما نجح الاتحاد السكندرى فى تحقيق بطاقة التأهل لدور النهائى من بطولة كأس مصر على حساب نادى سبورتنج بنتيجة 88/76.

وانتهى الربع الأول من المباراة لصالح نادى سبورتنج بنتيجة 18/17 قبل أن ينجح الاتحاد فى معادلة النتيجة وينهى الربع الثانى والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 33/33.

الأهلىى والزمالك

وتقدم الاتحاد فى الربع الثالث وانهاه لصالحه بنتيجة 57/55 قبل أن تنتهى المباراة بفوز الاتحاد ويتأهل بنتيجة 88/76.

وشهدت مباراة الأهلى والزمالك انتهاء الفترات كالتالى..الربع الأول منه لصالح الأهلى بنتيجة 21/19 قبل أن ينتهى الربع الثانى والشوط الأول للقاء بنتيجة 38/32 لصالح الفريق الأحمر.

الأهلىى والزمالك

وفى الربع الثالث واصل الأهلى تقدمه ونجح فى انهاء العشر دقائق الثالثة فى اللقاء بنتيجة 60/56 لصالحه قبل أن ينتهى الربع الرابع والأخير بنتيجة 85/80.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى التاسعة مساءً من غد الخميس، على أن تقام مباراة النهائى فى نفس اليوم فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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