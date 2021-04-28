محمد حمص: رحلت عن الإسماعيلى رغما عنى وسيبقى للأبد فى قلبى ولآخر العمر

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القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد حمص، نجم منتخب مصر وقائد الإسماعيلى السابق، بمرور 7 سنوات على تصدره القائمة الأولية كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم، خلال الفترة من عام 93 إلى صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمى للتاريخ والإحصاء، مؤكدا أن رحل عن الإسماعيلى رغما عنه وأن الدراويش فى قلبه للأبد ولآخر العمر.



محمد حمص

وكتب حمص، عبر حسابه على إنستجرام: "منذ 7 سنوات تصدرت القائمة الأولية كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم من عام 93 إلى صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمى للتاريخ والإحصاء، مسيرة طويلة امتدت لحوالى 15 عام و9 أشهر، رحلت عن فريقى المفضل رغما وسيبقى وللأبد الإسماعيلى وملعب الإسماعيلى فى قلبى وللأبد ولآخر العمر".





وسبق وأكد محمد حمص، نجم نادى الإسماعيلى السابق، فى تصريحات سابقة، أن إيهاب جلال قادر على إعادة فريق الدراويش إلى مكانته الطبيعية فى جدول الدورى، وخطوة مهمة فى مشوار الفريق لتعويض ما فاته.

وقال محمد حمص، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "غياب الاستقرار الفنى أثر على لاعبى الإسماعيلي، بالإضافة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين، والنادى يعانى منذ موسمين، وأثق فى قدرة اللجنة الفنية على إعادة الفريق للمسار الصحيح".

وأضاف محمد حمص: "إيهاب جلال قادر على إعادة الثقة للاعبى الإسماعيلى؛ لأنه يتعامل بواقعية واختيار اللاعبين التى تناسب فكره وطريقة لعبه، وقادر على العودة بالدراويش مثلما فعلها مسبقا بالمصرى والمقاصة".