7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر ببطولة كأس العرب بقطر، والزمالك يخسر لقب أفريقيا للطائرة أمام الترجى التونسى بنتيحة 3-0، واستبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية، واتحاد الكرة: فرجانى ساسى مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم..ولا يحق له الرحيل فى يونيو.

مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر ببطولة كأس العرب بقطر

أسفرت قرعة كأس العرب المقرر لها ديبسمبر المقبل عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الجزائر و الفائز من منتخب لبنان و جيبوتي ، و الفائز من منتخبي ليبيا و السودان.

استبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة مباراة نامونجو التنزانى المحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة السادسة حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسئولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

اتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى

عرضت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى، سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أمس بعد تدخله بعنف على طارق حامد لاعب الزمالك.