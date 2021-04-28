شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى ينتظم في مران سيراميكا بعد حصوله على الرخصة التدريبية "B" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عصام الحضرى مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا فى تدريبات الفريق، وذلك عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد حصوله على الدورة الدولية للرخصة التدريبية "B".

وأعرب الحضرى عن سعادته بخطوة انضمامه لنادى سيراميكا، مشددا على أنه لم يتردد فى قبول المهمة، فور عرضها عليه من ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولى سيراميكا.

وأوضح الحضرى أن سيراميكا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدورى الممتاز، مشيرًا إلى أن احترافية إدارة سيراميكا ساعدت على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدورى الممتاز.