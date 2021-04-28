اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 27/4/2021

حقق فريق الأهلي فوزاًً ثميناً على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصري، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.