شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 27/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية أول مايو، واتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمحلة فى موعدها 3 مايو، والأهلي يرفض مقترح الجبلاية بخوض الدوري بدون لاعبى المنتخب الأولمبي.
حقق فريق الأهلي فوزاًً ثميناً على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.
سجل ثنائية الأهلي محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصري، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.
اقترب محمد محمود لاعب وسط الأهلي من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعب لأكثر من 6 أشهر.