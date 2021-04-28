شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري: فعلنا ما عجز عنه الزمالك فى مباراة الأهلى طوال الـ90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم، المدرب للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، بأنهم قدموا مباراة قوية أمام الأهلى رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

وتابع مدرب المصرى فى تصريحات تليفزيونية: "على جمهور المصرى أن تفخر بفريقها، النتيجة فى النهاية بيد الله ونحن قدمنا ما علينا، ونتواجد فى المربع الذهبى وهو أمر مميز، الموسم الجارى صعب للغاية والتدعيمات كبيرة بالعديد من الأندية".

وواصل: "الأهلى تفاجأ بطريقة لعبنا، وحتى الزمالك لم يضغط على الأهلى من الأمام لكننا فعلنا ذلك وعلى مدار الـ90 دقيقة وضعنا الأهلى تحت الضغط، وعلى مدار أسبوع كامل ذاكروا الأهلى جيدا وغلق مفاتيح لعبه".

وأكمل: "الهدف الثانى جاء بسبب سرحان من لاعبينا والأعلى استغلوا الخطأ، وأشكر اللاعبين على استيعابهم لطريقة اللعب وثقتنا فيهم كبيرة".

وخطف فريق الأهلي فوزا غاليا على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

وسجل ثنائية الاهلي محمد شريف فيما سجل أحمد جمعة هدف المصري ، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.