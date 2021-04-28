شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا يوجد أزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذى بنادى الزمالك، أن أزمة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض وأسامة نبيه الفنية من نسيج خيال المتربصين بالزمالك.

وقال عبدالله فى تصريحات تليفزيونية، إن أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديثا خاطئا على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.

وأضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي، وأن مجلس الإدارة أنهى كافة الأمور بين كارتيرون وأسامة نبيه وتواجدوا فى مران الثلاثاء.

وشهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى أقيم مساء الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحسن العلاقة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، وأسامة نبيه المدرب العام، بعد الأحداث الأخيرة التى نشبت بين الثنائى.

وظهر كارتيرون خلال قيادة التدريب بجوار أسامة نبيه، حيث قام الثنائى بتبادل الآراء الفنية حول استعداد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.