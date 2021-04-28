شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: الأهلي لديه تحفظات فى فتح صفحة جديدة معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الأهلي لديه تحفظات في فتح صفحة جديدة مع المصري. وقال حلبية في تصريحات تليفزيونية: "مدير التعاقدات في الأهلي كان معنا في مكتبنا وتم الاتفاق على كل شيء في صفقة إسلام عيسى، وفجأة أبلغونا أن رئيس الأهلي لديه تحفظات".

وتابع: "كنا نفاوض بعض اللاعبين من الأهلي ولكن فجأة يتم تجميد المفاوضات". وواصل: "لدي اعتراض على الهدف الثاني وتحدثت مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وأبلغني بأن الكرة متقدمة عن المهاجم".

وكشف عن وجود عرض رسمي من نادي ليبي لضم أموتو، لكنهم رفضوا بيعه وتعاقد النادي الليبي مع مهاجم آخر. وواصل: "لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز لضم كريم العراقي".

في سياق متصل، أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي، قائلا في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الأهلي، وخسرنا 3 نقاط كنا نستحقها".

وأكمل نائب رئيس المصري، في تصريحات تليفزيونية: "هدف محمد شريف الأول جاء من لمسة يد واضحة عليه، والإعادة أظهرت ذلك بشكل واضح للجميع"، وأتم: "كنا الأفضل في الملعب وأدائنا كان ممتازا".