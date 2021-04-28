شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. حسام حسن يسجل اسمه من ذهب في تاريخ بطولات الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو حسام حسن عميد لاعبي العالم سابقاً والمدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، عندما سجل هدفا في في شباك المنتخب الكونغولي وهو يبلغ من العمر 39 عاما و5 أشهر، كأكبر لاعب سناً يسجل في تاريخ كأس أمم أفريقيا.