شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلى والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء، مواصلة الأهلى الزحف نحو القمة بعد الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ورفع النادى الأهلى رصيده إلى النقطة 36 من 15 مباراة ويتبقى له مؤجلتان، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.

ترتيب جدول الدورى المصري

ترتيب جدول الدورى المصري

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، متفوقا بفارق نقطة عن المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، وخلفه الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 18 لقاء.

سجل ثنائية الأهلى محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصرى، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد المصرى عند 29 نقطة ويبقى فى المركز الرابع.

الشوط الأول

جاءت بداية الشوط الأول حماسية ونشطة من جانب الفريقين وإن كانت الخطورة أكثر للأهلى حيث ضغط المارد الأحمر مُبكراً عن طريق الشحات وكهربا وأفشة وشريف.

وأسفر الهجوم الأهلاوى عن هدف سجله محمد شريف بعدما استلخص الكرة من حارس المصرى أحمد دعدور ودفاع الفريق البورسعيدي. ولجأ محمد الحنفى حكم المباراة لتقنية الفار واحتسب كرة محمد شريف هدف ليُعلن تقدم الأهلى بهدف فى الدقيقة 11.

بعد الهدف نشط أداء المصرى خاصة من الناحية اليسرة التى شكّلت خطورة واضحة على مرمى الأحمر عن طريق انطلاقات أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي.

وأنقذ محمد الشناوى حارس الأهلى فريقه من عدة فرص، وعاد اللعب وسط الملعب فترة واختفت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينشط الأداء مرة أخرى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ونال أحمد جمعة لاعب المصرى بطاقة صفراء للخشونة مع أكرم توفيق، وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدفاً للأهلى بعدها رد أحمد رفعت بهجمة خطرة من الناحية اليسرى، وسجل عمر كمال هدف التعادل للمصرى فى اللحظات الأخيرة بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى بنزول طاهر محمد طاهر وديانج بدلاً من كهربا وأحمد رمضان بيكهام، وجاءت انطلاقة الشوط الثانى قوية من جانب الفريقين وإن كان المصرى الأكثر خطورة، قبل أن يستعيد الأهلى السيطرة على منطقة وسط الملعب. وسجل محمد شريف هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة 63 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أكرم توفيق وأودعها فى شباك المصري.

ولجأ الحكم لتقنية الفار التى أكدت صحة هدف الأهلى، وواصل الأهلى الضغط وتعرض حسين الشحات للعرقلة فى منطقة جزاء المصرى وطالب لاعبو الأهلى بركلة جزاء لكن الحكم رفض الامتثال لطلب لاعبى الأهلى بعد اللجوء لتقنية الفار.

وخرج محمد شريف وحسين الشحات وشارك بدلاً منهما مروان محسن ومحمد هانى، وحاول المصرى تسجيل هدف التعادل وأشهر محمد الحنفى بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر للخشونة، وشارك صلاح محسن فى الدقائق الأخيرة بدلاً من أكرم توفيق.

وتعرض محمد الشناوى لإصابة، وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف محقق للأهلى بعدما أنفرد بالمرمى لكنه سددها بعيداً عن شباك المصرى، وبعدها انتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين لهدف.