شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلى يسقط أمام تليفونات بنى سويف تحت أنظار جلال إيهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق الإسماعيلى مواليد 1999 خسارة أمام تليفونات بنى سويف بثلاثية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الثلاثاء.

وشهدت الودية حضور إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول وعماد سليمان المشرف على الفريق وخالد القماش مدير قطاع الناشئين، إضافة للمهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة.

بدأ شباب الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: عبد الرحمن صلاح حارس مرمى، محمد نصر، كريم علاء، محمد سليمان، مصطفى الزنارى، مصطفى عبدالقادر، اسلام فراج، مكرم عبدالمجيد، مروان شوفى، زياد طارق، زياد حماد.

وشارك من مقاعد البدلاء كلا من أوكا ومحمد أبو ضيف وأحمد على يحيى وأحمد إبراهيم وعمرو إمام.