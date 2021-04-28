اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27/4/2021

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، استبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية، واتحاد الكرة: فرجانى ساسى مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم..ولا يحق له الرحيل فى يونيو ، وواتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

الأهلي يقتل "حماس" المصري بثنائية محمد شريف فى الإسكندرية

حقق فريق الأهلي فوزاًً ثميناً على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصري، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.