شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، استبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية، واتحاد الكرة: فرجانى ساسى مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم..ولا يحق له الرحيل فى يونيو ، وواتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.
الأهلي يقتل "حماس" المصري بثنائية محمد شريف فى الإسكندرية
حقق فريق الأهلي فوزاًً ثميناً على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.
سجل ثنائية الأهلي محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصري، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.
استبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية
أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة مباراة نامونجو التنزانى المحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة السادسة.
مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر ببطولة كأس العرب بقطر
أسفرت قرعة كأس العرب المقرر لها ديبسمبر المقبل عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الجزائر و الفائز من منتخب لبنان و جيبوتي ، و الفائز من منتخبي ليبيا و السودان.
حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسئولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.
تقسيمة قوية فى الزمالك استعدادًا للمقأولون.. وتألق مروان وجنش وروقا
خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعى للفريق المقام اليوم الثلاثاء على ملعب النادي
اتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى
عرضت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.
المصرى يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز لاعبيه أمام الأهلى
رفض مسئولو المصرى البورسعيدى رصد مكافآت استثنائية للاعبيه لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15 للدورى.
قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكليف وحيد سمير بمنصب مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة فى ألفترة المقبلة بدلا من حاتم سرور الذى تولى مؤخرا رئاسة لجنة شئون اللاعبين.
كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى، سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أمس بعد تدخله بعنف على طارق حامد لاعب الزمالك.