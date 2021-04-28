شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف نسر مباراة الأهلى والمصرى.. والقلعة الحمراء: أداء أكثر من رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحسابات الرسمية للنادى الأهلى عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر، إنستجرام"، اختيار اللاعب محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، نسرا لمباراة الأهلى مع المصرى، التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكتب الحساب الرسمى للنادى، عبر تويتر: "نسر مباراة اليوم هو هداف فريقنا محمد شريف، بعد أداء أكثر من رائع".





وخطف فريق الأهلى فوزا غاليا على المصرى، بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى، وسجل ثنائية الاهلى محمد شريف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلى إلى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد المصرى عند 29 نقطة ويبقى فى المركز الرابع.