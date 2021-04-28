شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقتل "حماس" المصري بثنائية محمد شريف فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاًً ثميناً على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصري، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقي في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية ونشطة من جانب الفريقين وإن كانت الخطورة أكثر للأهلي حيث ضغط المارد الأحمر مُبكراً عن طريق الشحات وكهربا وأفشة وشريف.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله محمد شريف بعدما استلخص الكرة من حارس المصري أحمد دعدور ودفاع الفريق البورسعيدي. ولجأ محمد الحنفي حكم المباراة لتقنية الفار واحتسب كرة محمد شريف هدف ليُعلن تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 11.

بعد الهدف نشط أداء المصري خاصة من الناحية اليسرة التي شكّلت خطورة واضحة على مرمى الأحمر عن طريق انطلاقات أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فريقه من عدة فرص، وعاد اللعب وسط الملعب فترة واختفت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينشط الأداء مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ونال أحمد جمعة لاعب المصري بطاقة صفراء للخشونة مع أكرم توفيق، وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدفاً للأهلي بعدها رد أحمد رفعت بهجمة خطرة من الناحية اليسرى، وسجل عمر كمال هدف التعادل للمصري في اللحظات الأخيرة بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول طاهر محمد طاهر وديانج بدلاً من كهربا وأحمد رمضان بيكهام، وجاءت انطلاقة الشوط الثاني قوية من جانب الفريقين وإن كان المصري الأكثر خطورة، قبل أن يستعيد الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب. وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 63 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أكرم توفيق وأودعها في شباك المصري.

ولجأ الحكم لتقنية الفار التي أكدت صحة هدف الأهلي، وواصل الأهلي الضغط وتعرض حسين الشحات للعرقلة في منطقة جزاء المصري وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لكن الحكم رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي بعد اللجوء لتقنية الفار.

وخرج محمد شريف وحسين الشحات وشارك بدلاً منهما مروان محسن ومحمد هاني، وحاول المصري تسجيل هدف التعادل وأشهر محمد الحنفي بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر للخشونة، وشارك صلاح محسن في الدقائق الأخيرة بدلاً من أكرم توفيق.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة، وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف محقق للأهلي بعدما أنفرد بالمرمى لكنه سددها بعيداً عن شباك المصري، وبعدها انتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.