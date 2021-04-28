شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ لاتحاد الكرة: ماذا لو انتهى الدوري 7 أكتوبر؟ وأخشى السقوط بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على المصري بهدفين لهدف مكسب مهم، وكان واضحا أن هناك إصرارا وعزيمة على المكسب من اللاعبين رغم الإرهاق.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي أن ما يحدث من ضغط للمباريات ليس له علاقة بالكرة، ومن وضع ضغط المباريات أتمنى أن يكون سعيد وفرحان بما يحدث معنا، ولا بد من تكافؤ الفرص بين الفرق وهو ما يحدث في كل مسابقات العالم.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي: "ما يحدث ليس طبيعيا ونلعب مباراة كل 48 ساعة والمصري لعب آخر مباراة من 12 يوما وكان مستعد جيدا لمواجهة الأهلي ولكن الحمد لله على المكسب ولاعبينا كانوا رجالا".

وكشف سيد عبد الحفيظ أن الأهلي سيحصل على راحة اليوم الأربعاء على أن يدخل معسكرا مغلقا غدا الخميس ويخوض مباراة الجونة مساء الجمعة، وهي أمور صعبة على الفريق أن يعود من الراحة ويدخل معسكرا مغلقا، ولكننا مجبرين على ذلك بسبب ضغط المباريات.

وتساءل عبد الحفيظ: "هل مر أحد بضغط المباريات على أساس إنهاء الدوري يوم 30 سبتمبر، وماذا سيحدث لو انتهى الدوري يوم 7 أكتوبر، ومن الغريب أن الفرق تلعب الأسبوع الثامن عشر والأهلي يلعب الأسبوع التاسع عشر".

وأضاف: "كل خوفي في أفريقيا ولا يوجد نقاش علمي بحت ومن الوارد أن يقع الفريق بشكل بدني في أي مباراة، وما أخشاه أن يحدث ذلك في مباراة ببطولة أفريقيا، ولكن علميا ستأتي هذه المباراة في ظل هذا الضغط من المباريات".

وواصل: "حققنا العديد من المكاسب مثل تألق أحمد نبيل كوكا وسعد سمير والجميع اجتهد مع عودة محمد هاني للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة".