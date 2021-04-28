شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلى والمصري.. شريف وعمر بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء، تقدم محمد شريف مهاجم الأهلى وعمر كمال عبد الواحد إلى صدارة القائمة بعد تسجيلهما فى المباراة التى أقيمت بين الأهلى والمصرى باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

شهد ترتيب هدافى الدورى المصري، بعد مباراة المصري والأهلى، اعتلاء محمد شريف صدارة الهدافين بعد تسجيله هدفين في مرمى المصرى ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، وكذلك عمر جمال عبد الواحد الذى سجل هدف المصرى في الاهلى ليكون التاسع له أيضا، ليتساويا مع حسام حسن، مهاجم سموحة الذى انتقل مؤخرا لأهلى طرابلس الليبي، وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش، على قمة قائمة الهدفين.

محمد شريف "الأهلى" 9 أهداف

عمر كمال عبد الواحد "المصري" 9 أهداف

أحمد سمير "طلائع الجيش" 9 أهداف

حسام حسن "سموحة" 9 أهداف

يوسف أوباما "الزمالك" 8 أهداف

أحمد ياسر ريان "سيراميكا" 7 أهداف

سجل ثنائية الأهلى محمد شريف فيما سجل عمر كمال هدف المصرى، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد المصرى عند 29 نقطة ويبقى فى المركز الرابع.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية ونشطة من جانب الفريقين وإن كانت الخطورة أكثر للأهلى حيث ضغط المارد الأحمر مُبكراً عن طريق الشحات وكهربا وأفشة وشريف.

وأسفر الهجوم الأهلاوى عن هدف سجله محمد شريف بعدما استلخص الكرة من حارس المصرى أحمد دعدور ودفاع الفريق البورسعيدي. ولجأ محمد الحنفى حكم المباراة لتقنية الفار واحتسب كرة محمد شريف هدف ليُعلن تقدم الأهلى بهدف فى الدقيقة 11.

بعد الهدف نشط أداء المصرى خاصة من الناحية اليسرة التى شكّلت خطورة واضحة على مرمى الأحمر عن طريق انطلاقات أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي.

وأنقذ محمد الشناوى حارس الأهلى فريقه من عدة فرص، وعاد اللعب وسط الملعب فترة واختفت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينشط الأداء مرة أخرى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ونال أحمد جمعة لاعب المصرى بطاقة صفراء للخشونة مع أكرم توفيق، وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدفاً للأهلى بعدها رد أحمد رفعت بهجمة خطرة من الناحية اليسرى، وسجل عمر كمال هدف التعادل للمصرى فى اللحظات الأخيرة بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل.

بدأ الأهلى الشوط الثانى بنزول طاهر محمد طاهر وديانج بدلاً من كهربا وأحمد رمضان بيكهام، وجاءت انطلاقة الشوط الثانى قوية من جانب الفريقين وإن كان المصرى الأكثر خطورة، قبل أن يستعيد الأهلى السيطرة على منطقة وسط الملعب. وسجل محمد شريف هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة 63 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أكرم توفيق وأودعها فى شباك المصري.

ولجأ الحكم لتقنية الفار التى أكدت صحة هدف الأهلى، وواصل الأهلى الضغط وتعرض حسين الشحات للعرقلة فى منطقة جزاء المصرى وطالب لاعبو الأهلى بركلة جزاء لكن الحكم رفض الامتثال لطلب لاعبى الأهلى بعد اللجوء لتقنية الفار.

وخرج محمد شريف وحسين الشحات وشارك بدلاً منهما مروان محسن ومحمد هانى، وحاول المصرى تسجيل هدف التعادل وأشهر محمد الحنفى بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر للخشونة، وشارك صلاح محسن فى الدقائق الأخيرة بدلاً من أكرم توفيق.

وتعرض محمد الشناوى لإصابة، وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف محقق للأهلى بعدما أنفرد بالمرمى لكنه سددها بعيداً عن شباك المصرى، وبعدها انتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين لهدف.