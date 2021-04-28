اخبار الرياضه

مدرب الأهلي: أهداف محمد شريف متفق عليها.. وضغط المباريات واقع نعيشه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: أهداف محمد شريف متفق عليها.. وضغط المباريات واقع نعيشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان، مدرب الأهلي، أن مباراة فريقه ضد المصري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، قائلا: "كانت على درجة عالية من التكتيك، ولكننا عانينا من الإجهاد على فترات كثيرة من المباراة، وأحمد الله على النتيجة لأنها الأهم وأشكر اللاعبين".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بعد مباراة سموحة تحدثنا عن ضغط المباريات واشتكينا منه، ولكنه أصبح واقعا علينا أن نعيشه"، مضيفا: "حاولنا اجراء تغييرات تكتيكية ونجحت في منحنا الأفضلية والسيطرة على مجريات المباراة".

وتابع: "الأهداف التي سجلها محمد شريف من الكرات الطولية تأتي من جمل متفق عليها، وهو أشبه ما حدث في مباراتي إنبي والزمالك من قبل".

وأكمل: "توالي المباريات صعب على اللاعبين وأشكر المصري على الأداء الذي قدمه ولكنه حصل على راحة لمدة 12 يوما قبل هذه المباراة ولم يعاني من الإجهاد مثلنا". وأضاف: "نعمل استشفاء وبعدها مران خفيف قبل الدخول في معسكر وما نحاول فعله هو تصحيح الأخطاء وأشكر اللاعبين على الأداء والمجهود".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا