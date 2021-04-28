شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: أهداف محمد شريف متفق عليها.. وضغط المباريات واقع نعيشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان، مدرب الأهلي، أن مباراة فريقه ضد المصري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، قائلا: "كانت على درجة عالية من التكتيك، ولكننا عانينا من الإجهاد على فترات كثيرة من المباراة، وأحمد الله على النتيجة لأنها الأهم وأشكر اللاعبين".

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بعد مباراة سموحة تحدثنا عن ضغط المباريات واشتكينا منه، ولكنه أصبح واقعا علينا أن نعيشه"، مضيفا: "حاولنا اجراء تغييرات تكتيكية ونجحت في منحنا الأفضلية والسيطرة على مجريات المباراة".

وتابع: "الأهداف التي سجلها محمد شريف من الكرات الطولية تأتي من جمل متفق عليها، وهو أشبه ما حدث في مباراتي إنبي والزمالك من قبل".

وأكمل: "توالي المباريات صعب على اللاعبين وأشكر المصري على الأداء الذي قدمه ولكنه حصل على راحة لمدة 12 يوما قبل هذه المباراة ولم يعاني من الإجهاد مثلنا". وأضاف: "نعمل استشفاء وبعدها مران خفيف قبل الدخول في معسكر وما نحاول فعله هو تصحيح الأخطاء وأشكر اللاعبين على الأداء والمجهود".