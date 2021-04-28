رفعت: طريقتنا نجحت أمام الأهلي.. وواجهت 3 لاعبين في جبهتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر أحمد رفعت لاعب المصري أن فريقه نجح في تطبيق طريقته أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر (2-1) في الجولة 15 في الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال رفعت :"طريقتنا نجحت أمام الأهلي، الاستحواذ كان معنا، وأهدرنا 5 فرص مؤكدة، لكن الثغرة الوحيدة في خطتنا هي عدم التسجيل".

وأضاف لاعب المصري :"علي ماهر يُحب دائماً اللعب الهجومي، حتى عندما نواجه الأهلي أو الزمالك لا تتغير طريقتنا، هدفنا هو التقدم في مناطق الخصم والاستمرار في اللعب الهجومي دائماً".

وأردف رفعت :"واجهت أكثر من لاعب في جبهتي، في البداية كنت ألعب لاعب ضد لاعب مع أحمد رمضان، ثم عاد الجناح الأيمن (حسين الشحات لمساندته) فأصبحت في مواجهة ثنائي".

وأتم رفعت :"في الشوط الثاني واجهت لاعبين أخرين، هما محمد هاني وأمامه أكرم توفيق، ووضع الأهلي أمامي 3 لاعبين في جبهتي بانضمام الجناح، وكان ذلك هو هدفنا بتعطيل أكثر من لاعب في الأهلي".