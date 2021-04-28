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كرة سلة.. الأهلي يتجاوز الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تأهل فريق الأهلي لكرة السلة لنهائي كأس مصر، بعدما نجح في تجاوز الزمالك في مباراة نصف النهائي على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر.

وأنهى الأهلي مباراته أمام الزمالك بنتيجة 85/80 في مباراة مثيرة بين الطرفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري الذي صعد للدور النهائي بعد فوزه على سبورتنج بنتيجة 88/76 مساء الثلاثاء.

ونجح الأهلي في حسم الفترة الأولى بنتيجة 21/19، وواصل تفوقه وأنهى الفترة الثانية 38/32.

وشهدت الفترة الثالثة مواصلة تقدم الأهلي أمام الزمالك 60/56، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 80/85، ليحسم الأهلي المباراة ويتأهل للمباراة النهائية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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