كرة سلة.. الأهلي يتجاوز الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تأهل فريق الأهلي لكرة السلة لنهائي كأس مصر، بعدما نجح في تجاوز الزمالك في مباراة نصف النهائي على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر.

وأنهى الأهلي مباراته أمام الزمالك بنتيجة 85/80 في مباراة مثيرة بين الطرفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري الذي صعد للدور النهائي بعد فوزه على سبورتنج بنتيجة 88/76 مساء الثلاثاء.

ونجح الأهلي في حسم الفترة الأولى بنتيجة 21/19، وواصل تفوقه وأنهى الفترة الثانية 38/32.

وشهدت الفترة الثالثة مواصلة تقدم الأهلي أمام الزمالك 60/56، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 80/85، ليحسم الأهلي المباراة ويتأهل للمباراة النهائية.