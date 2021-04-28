عبد الحفيظ: لو تعرض ريال مدريد وبرشلونة لنفس هذا الضغط سيتأثر الأداء سلبياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الضغط الذي يُعاني منه فريقه في الوقت الحالي لا يمكن لعمالقة كرة القدم في العالم تحمله والاستمرار في تقديم أداء مميز.

وفاز الأهلي على المصري (2-1) في مباراة كان الطرف الخاسر هو الأكثر محاولات واستحواذ، وهو ما اعتبره موسيماني بسبب حصول المنافس على راحة أكثر من 10 أيام مقابل يومين فقط للأهلي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للأهلي قال عبد الحفيظ :"لو تعرض ريال مدريد وبرشلونة لمثل هذا الضغط لتأثر أدائهما سلبياً".

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتاً في الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع لعب الأحمر مباراتين أقل، الفوز بهما يمنح حامل اللقب الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأبيض".

وأتم مدير الكرة بالأهلي :"أخشى تأثر الفريق بالإرهاق قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا، المخزون البدني لدينا لن يستمر كثيراً، لكننا لن نتحدث كثيراً في الأمر، وسنواصل العمل من أجل المباراة المقبلة أمام الجونة".