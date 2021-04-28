الزمالك: لا يوجد ما يثبت إصابة لاعب يد الأهلي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يثبت إصابة إبراهيم المصري لاعب كرة اليد في الأهلي بفيروس كورونا.

وكان حمادة عبدالباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أعلن تقدم النادي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بسبب إشراك إبراهيم المصري لاعب الأهلي، مؤكدا أنه لعب نهائي كأس مصر أمام الأبيض وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال إبراهيم عبدالله، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "هناك لوائح تحكمنا، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لم يشترط إجراء اختبار PCR أو رابيد تيست قبل كل مباراة".

وأضاف: "لم يتبين بعد ما إذا كان إبراهيم المصري لعب مباراة الزمالك مصابا بكورونا أم لا، وإذا كان إبراهيم المصري لعب نهائي كأس مصر مصابا بفيروس كورونا فأتمنى له الشفاء العاجل، لكننا لن نترك حق الزمالك".

وأكد: "ليس هناك ما يثبت إصابة إبراهيم المصري بفيروس كورونا، ما هو المصدر الطبي الذي أكد أن اللاعب مصاب بكورونا، لا يجب أن نخلق أزمات بدون أزمات".

وأتم عضو اللجنة التنفيذية للزمالك قائلا: "لا يمكن أن نتعامل كلجنة على رد فعل الجماهير في تصعيد أزمة اليد، ولا يجب اللعب على مشاعر الجماهير حتى تكون بطلا من ورق، ما يحكمنا في النهاية هو اللوائح".

يُذكر أن الأهلي تُوج ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 26-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بأكتوبر يوم السبت الماضي.