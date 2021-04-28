خبير تحكيمي: الأهداف صحيحة.. والأهلي لا يستحق ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن أهداف مباراة الأهلي والمصري في الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز صحيحة دون شكوك.

وفاز الأهلي (2-1) على المصري، وتمت العودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدفي الأهلي بتوقيع محمد شريف بسبب شكوك حول وجود تسلل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال الشناوي :"الهدف الأول للأهلي لا يوجد به تسلل إطلاقاً، والأمر واضح من خلال الرسومات في تقنية الفيديو، وكذلك ليست هناك لمسة يد على محمد شريف".

وأضاف الشناوي :"الهدف الثاني للأهلي حالة صعبة جداً نظراً لأن الكرة واللاعب الممرر واللاعب المستقبل جميعهم يسبقون المدافعين، لكن الهدف صحيح تماماً وليست هناك حالة تسلل".

وأنهى الشناوي :"في لعبة حسين الشحات التي طالب خلالها الأهلي بركلة جزاء، هناك مخالفة بالفعل من المدافع ضد الشحات، وكذلك مخالفة من لاعب الأهلي ضد المدافع، فكيف يحتسب الحكم الخطأ؟ ولذلك ليست هناك ركلة جزاء".