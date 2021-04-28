خاص.. الأهلي يتجه لإراحة ثنائي الفريق أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يتجه لإراحة محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ثنائي الفريق في المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للدوري.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي: "أفشة والسولية ربما يكونان ضمن قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق يوم الخميس، لكنهما سيغيبان عن التشكيل الأساسي في مباراة الجونة".

وأضاف: "الجهاز الفني للأهلي يستهدف منح أفشة والسولية جزءً من الراحة، خاصةً أنهما شاركا بصفة مستمرة في المباريات الأخيرة ويعانيان من الإرهاق".

وأوضح: "إراحة أفشة والسولية جزء من خطة محسوبة بعدد الدقائق يقوم بها الجهاز الفني لتدوير لاعبيه، في ظل خوض الفريق مباراة كل 72 ساعة".

وأتم المصدر قائلا: "المغربي بدر بانون مدافع الفريق لن يكون متواجداً أيضًا أمام الجونة بهدف منحه وقت أطول للراحة بسبب الحاجة الفنية لجهوده بدءً من مباراتي الاتحاد السكندري والزمالك".

وبعد مواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل، سيلتقي الأهلي في شهر مايو المقبل أمام الاتحاد السكندري في 6 مايو، ثم الزمالك يوم 10 من الشهر ذاته، قبل خوض مواجهة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في منتصف الشهر.

يُذكر أن الأهلي واصل انتصاراته في الدوري بفوز جديد على المصري بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الـ15 على إستاد الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء.