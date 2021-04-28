سامي قمصان: الإجهاد أصبح أمرا واقعا.. وأشكرهم على جهدهم أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

وجه سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، الشكر للاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي، مشيراً إلى أن الإجهاد أصبح أمرا واقعا يعاني منه الفريق.

وحقق الأهلي فوزا هاما على نظيره المصري، بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 15 من بطولة دوري we المصري.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "مباراة المصري تكتيكية عالية جدا، واللاعبين يعانون من الاجهاد وظهر ذلك في المباراة، واشكر اللاعبين على جهدهم".

وأضاف: "أصبح الإجهاد أمر واقع يجب أن نتعود عليه، موسيماني يشتغل على جمل معينة واللاعبين يحرزون منها أهداف متكررة".

واختتم قمصان: "توالي المباريات صعب جدا على اللاعبين، وكان هناك فروق بدنية ولكن التغييرات أعطتنا الأفضلية، ولا نلحق أن نقوم بالتمرين، ونحاول أن نعمل تأهيل ونتحدث عن الأخطاء في المباريات الماضية".