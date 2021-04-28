شريف يتجاوز أوباما ويشعل منافسة رباعية في صدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجَّل محمد شريف مهاجم الأهلي هدفين في شباك المصري البورسعيدي أشعل به الصراع على صدارة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور نصف مباريات النسخة الحالية من المسابقة 2020/2021.

وافتتح محمد شريف التسجيل في مباراة المصري والأهلي المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري بعد مرور 11 دقيقة، قبل أن يسجل المصري هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عمر كمال عبدالواحد.

وعاد صاحب الـ25 عاما ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ64، ليضع الأهلي في المقدمة من جديد وتصبح النتيجة (1-2) في المباراة المقامة على ملعب إستاد الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء.

وتجاوز شريف رصيد يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بعدما سجل مهاجم الأهلي هدفه التاسع هذا الموسم، فيما رفع عمر كمال رصيده إلى تسعة أهداف بعد زيارة شباك الأهلي ليرتقي هو الآخر إلى صدارة الهدافين.

وشارك شريف صدارة الهدافين مع ثلاثة لاعبين برصيد تسعة أهداف لكل منهم، وهم: أحمد سمير جناح طلائع الجيش، عمر كمال مهاجم المصري وحسام حسن مهاجم سموحة الذي تم الإعلان عن إعارته لأهلي طرابلس الليبي.

ويتواجد في صراع الهدافين اللاعب الشاب أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، حيث يأتي في المركز السادس خلف سمير وكمال وحسام وشريف وأوباما برصيد سبعة أهداف حتى الآن.

يُذكر أن محمد شريف تواجد في المركز الثاني لترتيب الهدافين في الموسم الماضي 2019/2020 برصيد 14 هدفا بقميص إنبي الذي لعب له معارا من الأهلي، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر عبدالله السعيد نجم بيراميدز.

ترتيب هدافي الدوري 2020/2021 حتى الآن:

أحمد سمير - 9 أهداف.

عمر كمال - 9 أهداف.

حسام حسن - 9 أهداف.

محمد شريف - 9 أهداف.

يوسف أوباما - 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان - 7 أهداف.