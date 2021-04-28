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بنزيما يعادل راؤول ويصبح رابع هدافي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب هدف في لقاء فريقه أمام في ذهاب نصف نهائي .

وتعادل ريال مدريد مع نظيره تشيلسي في ذهاب نصف النهائي، بهدف لمثله على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل النادي الملكي.

واستطاع بنزيما أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعد تسديدة مقصية رائعة.

ورفع المهاجم الفرنسي أهدافه في البطولة الأوروبية، إلى 71 هدفاً ليعادل راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد السابق.

وأصبح بنزيما رابع هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا متساوياً مع راؤول، وخلف الثلاثي (134 هدفاً)، ليونيل (120 هدفاً) وروبيرت ليفاندوفسكي (73 هدفا).

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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