بنزيما يعادل راؤول ويصبح رابع هدافي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد هدف في لقاء فريقه أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد مع نظيره تشيلسي في ذهاب نصف النهائي، بهدف لمثله على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل النادي الملكي.

واستطاع بنزيما أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعد تسديدة مقصية رائعة.

ورفع المهاجم الفرنسي أهدافه في البطولة الأوروبية، إلى 71 هدفاً ليعادل راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد السابق.

وأصبح بنزيما رابع هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا متساوياً مع راؤول، وخلف الثلاثي كريستيانو رونالدو (134 هدفاً)، ليونيل ميسي (120 هدفاً) وروبيرت ليفاندوفسكي (73 هدفا).