هازارد: مُستعد لهزيمة تشيلسي، وكان من الجيد رؤية بعض الوجوه المألوفة

يثق الجناح الدولي البلجيكي “إدين هازارد” في قدرة ريال مدريد على تجاوز النتيجة السيئة التي تعرض لها أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن بلوغ النهائي لا يزال في متناول يد النادي الملكي.

واستقبلت شباك ريال مدريد هدفًا مُبكرًا من الأميركي كريستيان بوليسيتش في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، صعّب المباراة كثيرًا على الريال فيما بعد، رغم تمكن كريم بنزيمة من إدراك هدف التعديل قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني من المباراة مشاركة إدين هازارد ورودريجو جوس وماركو أسينسيو، على أمل تحسين الأداء الهجومي، إلا أن دفاع تشيلسي حال دون وصول لاعبي الريال إلى مرمى الحارس السنغالي إدوار ميندي.

وقال هازارد لوسائل الإعلام “التعادل قد تكون نتيجة سيئة بالنسبة لنا، لكن مازال هناك مباراة إياب في لندن. كل ما علينا فعله الآن هو التركيز على لقاء أوساسونا في الجولة القادمة من الدوري الإسباني، ومحاولة الظفر بالثلاث نقاط، ثم بعدها سنستعد للسفر إلى لندن، وهناك سنبذل قصارى جهدنا للعودة بالفوز”.

وعن عودته للمشاركة معظم أوقات الشوط الثاني من مباراة تشيلسي، أضاف “أود العودة إلى المباريات خطوة بخطوة، بالطبع أريد اللعب بصفة مستمرة، وأكون على أرض الملعب لأطول فترة ممكنة. حصلت على فرصة لمدة 15 دقيقة أمام ريال بيتيس في الدوري مطلع هذا الأسبوع، وأمام تشيلسي لعبت دقائق أكثر بقليل”.

وتابع “أشعر بتحسن كبير الآن، ولذلك أنا سعيد بسبب قدرتي على اللعب من جديد. أمامنا العديد من المباريات حتى نهاية هذا الموسم، وأريد أن أكون على أهبة الاستعداد للعب فيها”.

مُستعد لهزيمة تشيلسي، وكان من الجيد رؤية بعض الوجوه المألوفة

يعتقد هازارد أن اللعب ضد أصدقاءه القدامى في تشيلسي كانت “لحظة جيدة”، مؤكدًا أن علاقاته لا تزال قوية مع بعض اللاعبين هناك، لكنه لا يود التفكير في هذا الأمر كثيرًا كي يتمكن من قيادة ريال مدريد للفوز على تشيلسي، قائلاً “أنا لاعب في ريال مدريد الآن، وأود تحقيق الفوز سواء أمام تشيلسي أو أي فريق آخر، لكن من الجيد لي رؤية بعض الوجوه المألوفة مرة أخرى”.

وأتم هازارد حديثه “المدير الفني اختار اللعب بثلاثة مدافعين، وقد لعبنا مباريات سابقة بنفس التكتيك، لذا نحن معتادين على الخطة، ويمكننا كذلك اللعب بأربعة مدافعين، هذه الأمور تعود إلى المدير الفني”.

جدير بالذكر تتويج هازارد بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي خلال الفترة من 2012 إلى 2019، بالاضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة 2015 والدوري الأوروبي 2013 و2019.