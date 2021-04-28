جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا «الزعيم يتأهل، وشباب الأهلي يودع»

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا، بعد نتائج مباريات اليوم 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

حسم الهلال السعودي تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة (3-0)، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بينما ودع شقيقه الإماراتي شباب الأهلي دبي المسابقة من الباب الصغير.

وسجل اهداف الهلال الثلاثة أمام أجمك، لوسيانو فيتو في الدقيقة (39)، وبافيتمبي جوميز (47)، وياسر الشهراني (58).

وكان الهلال قد وضع نفسه في موقف صعب بعد خسارته المفاجئة أمام استقلال دوشنبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، ولكن سرعان ما استعاد توازنه أمام أجمك اليوم.

في المقابل، تلقى نادي شباب الأهلي دبي ضربة موجعة بعدما فقد آماله بشكلٍ رسمي في بلوغ الأدوار الإقصائية، بعد خسارته في الدقائق الأخيرة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي.

وبهذا الانتصار برهن فريق استقلال دوشنبه على أحقيته في انتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الجمعة القادم، والتي ستحدد المتأهل على رأس المجموعة حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي، واستقلال دوشنبه مع أجمك.

جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا