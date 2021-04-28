جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولتين 32 و33 “بلباو يُشعل الليجا”

تعرف على وضعية جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولتين 32 و33، والتي شهدت تفوق برشلونة على فياريال قبل ساعات قليلة من سقوط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام أثلتيك بلباو.

تسبب فوز أثلتيك بلباو على أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدفين لهدف في اشتعال المنافسة على لقب الدوري الإسباني بين 4 أندية دفعة واحدة، إذ تجمد رصيد فريق أتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني عند النقطة 73 بفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة، وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الرابع.

وكان برشلونة أكبر المستفيدين من هذه الجولة بعد أن عاد بفوز ثمين من ملعب فياريال 2/1، ليقلص الفارق مع أتليتكو مدريد إلى نقطتين، ومعادلا عدد نقاط الثاني ريال مدريد، مع مباراة أقل لزملاء ليو ميسي.

وفقد ريال مدريد نقطتين في غاية الأهمية يوم السبت، وذلك بعد التعادل السلبي على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو أمام ريال بيتيس، ليواصل التفريط في مكتسبات الكلاسيكو بالاستمرار في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

ودخل فريق المدرب جوليان لوبتيجي إشبيلية على خط المنافسة على لقب الدوري الاسباني، مستفيداً من فوزه على غرناطة 1/2 على ملعب سانشيز بيزخوان مساء يوم الأحد الماضي، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة من 33 مباراة، بفارق 3 نقاط فقط خلف المتصدر أتليتكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني..فياريال في مركز الكونفرنس ليج

تواصل الصراع على المقعدين المؤهلين للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بين فياريال و ريال سوسيداد وريال بيتيس الذي خرج بنقطة ثمينة من ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام ريال مدريد.

ورفع فريق مانويل بيلجريني ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس بعد تعادله مع ريال مدريد من دون أهداف، بفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس بفضل فوزه على إيبار 1/2 أمس الاثنين في ختام الجولة.

وخرج فياريال خال الوفاض من هذه الجولة، ليتجمد في المركز السابع المؤهل إلى بطولة “دوري المؤتمر الأوروبي – الكونفرنس ليج“.

ترتيب الدوري الإسباني..صراع البقاء

تنفس نادي إلتشي الصعداء على مستوى أسفل ترتيب الدوري الاسباني، بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة من 33 مباراة، مستفيداً من فوزه بهدف نظيف على ليفانتي يوم السبت.

وفي سياق متصل، واصل فريق الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو “بلد الوليد” الغرق، واكتفى بالتعادل على ملعبه بهدف لمثله أمام قادش، ليستقر في المركز 18 برصيد 29 نقطة من 32 مباراة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولتين 32 و33

1. أتليتكو مدريد 73 نقطة من 33 مباراة

2. ريال مدريد 71 نقطة من 33 مباراة

3. برشلونة 71 نقطة من 32 مباراة

4. إشبيلية 70 نقطة من 33 مباراة

5. سوسيداد 53 نقطة من 33 مباراة

6. ريال بيتيس 50 نقطة من 33 مباراة

7. فياريال 49 نقطة من 33 مباراة

8. غرناطة 42 نقطة من 33 مباراة

9. سيلتا فيجو 41 نقطة من 33 مباراة

10. أثلتيك بلباو 41 نقطة من 32 مباراة

11. أوساسونا 40 نقطة من 33 مباراة

12. ليفانتي 38 نقطة من 33 مباراة

13. قادش 37 نقطة من 33 مباراة

14. فالنسيا 36 نقطة من 33 مباراة

15. خيتافي 34 نقطة من 33 مباراة

16. ألافيس 31 نقطة من 33 مباراة

17. إلتشي 30 نقطة من 33 مباراة

18. بلد الوليد 29 نقطة من 32 مباراة

19. هويسكا 27 نقطة من 33 مباراة

20. إيبار 23 نقطة من 33 مباراة