نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والاهلي فى الدوري المصري We “شريف يواصل التألق”

تعرف على نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والاهلي فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة 15.

واصل “محمد شريف” تألقه بعد ان قاد فريقه الاهلي للفوز على مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد الاسكندرية.

وسجل شريف هدفي الفوز للأهلي في الدقيقتين 11 و63 وتكفل عمر كمال بتسجيل الهدف الوحيد للمصري في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

واقتسم شريف صدارة قائمة الهدافين مع حسام حسن لاعب سموحة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري برصيد تسعة أهداف لكل منهم.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، متأخرا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 17 مباراة، أما المصري فتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1، تقدم الاهلي فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب “محمد شريف”، وتعادل للمصري فى الدقيقة الاخيرة اللاعب “عمر كمال”.

وخلال الشوط الثاني سجل محمد شريف الهدف الشخصي الثاني له وللاهلي فى الدقيقة 63 من متابعة لكرة عرضية نموذجية من الناحية اليمين أرسلها أحمد توفيق.

وجاءت أولى المحاولات الهجومية للأهلي بعد مضي أربع دقائق من البداية عندما أرسل محمد مجدي أفشة تمريرة متميزة إلى حسين الشحات لكن الأخير تباطئ في التسديد ليتدخل حارس المصري أحمد دعدور وينقذ الموقف.

ورد المصري سريعا بهجمة منظمة انتهت بتمريرة من أحمد رفعت وضربة رأس من سعيدو سيمبوري لكن الكرة علت مرمى الأهلي بقليل.

وأحرز شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 11 بعد تمريرة طولية من منتصف الملعب عن طريق أحمد نبيل كوكا لينفرد على إثرها شريف بدعدور لكنه سدد في أحضان الحارس ثم ارتدت له الكرة مجددا ليسدد بسهولة في الشباك، وفي البداية اعتبر الحكم اللاعب متسللا لكنه عاد وأقر بصحة الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (فار).

وكاد المصري أن يدرك التعادل في الدقيقة 19 بعد تمريرة متقنة من أحمد شديد قناوي إلى أحمد رفعت الذي سدد كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى له ببراعة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أدرك عمر كمال التعادل للمصري بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى نفذت إلى داخل منطقة الجزاء وهيأها عمرو موسى برأسه إلى عمر كمال الذي سدد دون عناء في الشباك.

الشوط الثاني

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني كاد أحمد جمعة أن يسجل الهدف الثاني للمصري مستغلا ارتباك مدافعي الأهلي ولكن الشناوي أنقذ مرماه بثبات.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد الهدف الثاني للأهلي ومحمد شريف بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أكرم توفيق الذي مرر بدوره إلى شريف ليسدد الأخير بكل هدوء في شباك الخصم.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة اهدر طاهر محمد طاهر فرصة غريبة للأهلي بعد أن وصلت له الكرة في منتصف الملعب لينطلق بها ويراوغ حارس المصري خارج منطقة الجزاء لكنه سدد في النهاية خارج الشباك بدلا من التسديد في المرمى الخالي.